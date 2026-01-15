Ligue 1 : La Commission de discipline tape fort sur l’OM et le PSG

La commission de discipline de la Ligue 1 n’a pas fait dans la dentelle. L’OM et le PSG se voient lourdement sanctionnés pour des incidents survenus dans leurs stades respectifs, tandis que des dirigeants écopent de suspensions sévères.

L’OM frappé au cœur par la commission de discipline : la tribune nord fermée

Le Stade Vélodrome va connaître un silence inhabituel. Suite aux incidents survenus lors de la réception de l’AS Monaco le 14 décembre dernier, l’OM devra accueillir son prochain match à domicile avec la tribune nord vide. La commission de discipline a également infligé un match avec sursis au club phocéen, symbole d’un avertissement clair contre tout débordement futur.

Les engins pyrotechniques utilisés et les expressions orales constatées lors de cette rencontre ont été jugés « perturbateurs » par l’instance. Le message est clair : la Ligue 1 ne tolère plus de comportements pouvant mettre en péril l’intégrité des matchs, et les supporters marseillais vont le ressentir dès la reprise.

PSG et Olivier Létang : sanctions sévères et humiliation publique

Le Paris Saint-Germain n’est pas épargné. La tribune Auteuil sera partiellement fermée lors du prochain match, conséquence directe des incidents du 4 janvier face au PFC. Mais c’est Olivier Létang, président du LOSC, qui en prend le plus : suspension ferme jusqu’au 31 mars, interdiction d’accès aux vestiaires et au banc de touche, et révocation de tout sursis en cours.

La commission de discipline envoie ainsi un signal fort aux clubs et dirigeants : les excès d’énervement et les débordements ne passeront plus. Même Bruno Genesio, déjà boycottant la presse, devra purger sa sanction sur le banc de touche dès le match face au PSG. La Ligue 1 se rappelle ainsi que discipline rime avec respect…

