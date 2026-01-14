Mercato PSG : Ce renfort annoncé au Paris SG ne viendra pas

Annoncé avec insistance ces derniers jours au PSG, un possible renfort défensif a finalement pris l’eau avant même d’accoster à Paris. Le club de la capitale a décidé de refermer un dossier qui faisait pourtant saliver une partie de la rumeur.

Mercato PSG : Un poste sous tension derrière Achraf Hakimi

Depuis le coup d’envoi de la saison, le Paris Saint-Germain avance avec une certitude… et une fragilité. La certitude se nomme Achraf Hakimi, indiscutable dans le couloir droit. La fragilité, elle, apparaît dès que l’international marocain manque à l’appel. Luis Enrique n’a alors d’autre choix que de faire preuve d’ingéniosité, parfois au détriment de l’équilibre collectif.

Lire aussi : Mercato : Une grande décision est prise à Paris !

À voir

Mercato OM : Un accord imminent pour Branimir Mlacic !

Le technicien espagnol a trouvé une solution interne avec Warren Zaïre-Emery, régulièrement repositionné latéral droit. Le jeune Parisien s’acquitte de la tâche avec sérieux et maturité, preuve supplémentaire de sa polyvalence. Mais bricoler reste bricoler, et à l’approche des échéances européennes, la question d’une doublure de métier s’est naturellement posée.

Alberto Costa, une piste vite refroidie

Dans ce contexte, le nom d’Alberto Costa a circulé avec insistance. Jeune, prometteur, sous contrat longue durée avec le FC Porto, le latéral portugais cochait plusieurs cases du recrutement « à la parisienne ». Suffisant pour alimenter un emballement classique du mercato hivernal, souvent plus bruyant qu’efficace.

Pourtant, selon RMC Sport, le PSG n’a jamais réellement envisagé de passer à l’action. Aucune discussion avancée, aucun signal concret. En clair, Paris a regardé… sans jamais tendre la main. Une information qui coupe court aux spéculations et rappelle que toutes les rumeurs ne franchissent pas le périphérique.

Ce renoncement pose néanmoins une question de fond. Le PSG doit-il recruter une doublure à Hakimi ou continuer à faire confiance à ses solutions internes ? Luis Campos et Luis Enrique semblent pour l’instant privilégier la stabilité, quitte à repousser ce chantier à l’été.

Lire aussi sur le PSG :

INFO Mercato : 40M€ ! Retournement de situation total au PSG

À voir

Mercato ASSE : Ce détail inattendu qui fait capoter tous les dossiers

Coup de tonnerre : Marcus Rashford proche du PSG pour 50M€ ?

Mercato PSG : 65M€ pour faire souffler Achraf Hakimi ?