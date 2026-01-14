Mercato PSG : Une grande décision est prise à Paris !

Les dirigeants du PSG ont tranché un dossier important. Pas de recrutement d’un nouveau latéral droit pendant ce mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Enrique tranche pour Achraf Hakimi

Les dirigeants du PSG gèrent plusieurs dossiers chauds pendant ce mercato hivernal. Certains postes doivent être renforcés pour la seconde partie de la saison. Mais pas trop de recrues. Le coach parisien, Luis Enrique fait confiance à ses cadres. Le Paris Saint-Germain ne veut pas recruter de latéral droit cet hiver.

Les dirigeants et le staff feraient pleinement confiance à Warren Zaïre-Emery. Le jeune crack tricolore a les atouts pour assurer l’intérim d’Achraf Hakimi ou évoluer en doublure. L’international marocain est attendu au club de la capitale après la Coupe d’Afrique des Nations. Le Lion de l’Atlas va affronter le Nigeria ce soir en demi-finale. Il retrouvera sa place dès qu’il viendra à Paris.

Pour le moment, Warren Zaïre-Emery convainc Luis Enrique et il n’y aucune pression pour s’offrir un autre latéral droit. Le technicien espagnol aurait ainsi indiqué à sa direction qu’un renfort à ce poste n’était pas nécessaire. Un ou deux renforts vont arriver pour apporter de vivacité à l’équipe.

