Mercato PSG : Une offre XXL tombe pour João Neves

Un cador européen serait prêt à casser sa tirelire pour recruter João Neves. Les dirigeants parisiens disent Non au départ de leur meneur de jeu.

Mercato PSG : João Neves attise les convoitises d’un géant européen

Le PSG est en danger pour l’un de ses milieux de terrain. João Neves est sur la short-list des poids lourds européens en vue de la prochaine saison. Le Portugais a mis tout le monde d’accord dès son arrivée au Paris Saint-Germain. Il a posé ses valises au club de la capitale lors du mercato estival en 2024 en provenance de Benfica pour 65 millions d’euros.

Le jeune international portugais s’est adapté à la pression de la Ligue 1. João Neves est devenu l’un des hommes forts de l’équipe de Luis Enrique. Le milieu de terrain fait craquer de nombreuses écuries. D’après Defensa Central, le Real Madrid aurait fait de João Neves une priorité. À la recherche d’un profil similaire pour renforcer son entrejeu, le club madrilène serait prêt à frapper très fort sur le plan financier afin de convaincre Paris.

À voir

OM : Le coach de Bayeux massacre De Zerbi

Lire aussi : Mercato PSG : Une grande décision est prise à Paris !

Une offre avoisinant les 150 millions d’euros serait même à l’étude. Une proposition XXL qui ne devrait toutefois pas ébranler les dirigeants parisiens. Pilier du système de Luis Enrique, le natif de Tavira est considéré comme intransférable. Auteur de six buts et deux passes décisives en 17 apparitions cette saison, João Neves entre pleinement dans les plans de la direction parisienne.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Barcola échangé contre Rashford ? Al-Khelaïfi en rêve

Mercato PSG : Ce renfort annoncé au Paris SG ne viendra pas

À voir

Mercato ASSE : Trois recrues en vue, suspense total !

INFO Mercato : 40M€ ! Retournement de situation total au PSG