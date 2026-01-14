INFO Mercato : 40M€ ! Retournement de situation total au PSG

Alors que Galatasaray s’est montré très insistant ces derniers jours pour déloger un cadre de Luis Enrique, le PSG serait sur le point de renverser totalement la situation. Explications.

Mercato PSG : Fabian Ruiz snobe tout le monde pour le PSG

Fabian Ruiz va-t-il finalement prolonger son contrat au PSG ? Ces derniers jours, la tendance l’envoyait ailleurs, notamment au Real Madrid, à Galatasaray et au Betis Séville. Avant la défaite contre le Paris FC en Coupe de France, Luis Enrique a dénoncé les multiples fake news sur le PSG et certains de ses joueurs, dont Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Fabian Ruiz.

Lisez aussi : Mercato PSG : 65M€ pour faire souffler Achraf Hakimi ?

Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027, le dernier cité pourrait finalement s’inscrire dans la durée avec les Rouge et Bleu. À 29 ans, l’international espagnol, auteur de 2 buts et 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison, serait tout proche de trouver un accord avec Luis Campos pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2029, selon Fabrizio Romano.

À voir

Coup de tonnerre : Marcus Rashford proche du PSG pour 50M€ ?

Un vrai retournement de situation alors que, il y a encore quelques jours, un départ lors du prochain mercato estival semblait envisagé. Courtisé par Galatasaray, l’ancien joueur de Naples semblait intéressé par cette option et était même prêt à entendre l’offre du club turc.

Lisez aussi : Mercato : 100M€, le PSG proche de craquer pour Barcola ?

Toutefois, le journaliste italien précise que les derniers détails doivent encore être réglés, mais l’accord pour une prolongation est entré dans la phase finale entre le PSG et les représentants de Fabian Ruiz. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui a fait de son compatriote un homme de base de son milieu de terrain aux côtés des Portugais Vitinha et Joao Neves.

Arrivé à l’été 2022 pour 22 millions d’euros, le Champion d’Europe 2024 s’apprête donc à parapher un nouvel engagement de deux saisons supplémentaires avec le Paris Saint-Germain. Un virage à 180 degrés, alors que son nom circulait avec insistance du côté de la sortie.

À voir

Mercato OM : Une offre XXL à Marseille, annonce proche

Lisez aussi : Coup de théâtre : Le PSG débusque le successeur de Zabarnyi

Pour certaines sources proches du club parisien, le Paris Saint-Germain pourrait avoir volontairement laissé planer le doute pour mettre la pression et accélérer les négociations. Une manœuvre stratégique qui n’est pas à exclure.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : C’est confirmé, deux cracks vont signer !

Mercato : Le PSG ouvre la porte à un départ à 100M€

À voir

Mercato ASSE : KSV pousse pour Varane, une offre transmise

Mercato PSG : Ibrahima Konaté pose ses conditions et fait pression