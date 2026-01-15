Mercato PSG : Barcola échangé contre Rashford ? Al-Khelaïfi en rêve

Avec l’avenir de Bradley Barcola en jeu, le PSG rêve d’un coup de maître pour la prochaine saison. Nasser Al-Khelaïfi aurait envisagé un échange spectaculaire entre le Français et Marcus Rashford, mais la réalité pourrait bien rattraper ses ambitions.

Mercato PSG: Barcola contre Rashford, un rêve XXL pour Al-Khelaïfi

Depuis plusieurs saisons, Nasser Al-Khelaïfi nourrit une admiration sans bornes pour Marcus Rashford. Selon la presse anglaise, dont Caught Offside, le président parisien aurait même imaginé un scénario digne des plus grands feuilletons du mercato : un échange entre l’international anglais et l’attaquant français Bradley Barcola.

Prêté par Manchester United au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison, Rashford attire toutes les convoitises. Le PSG, en quête de renforts offensifs capables de faire vibrer le Parc des Princes, voit en lui l’élément capable de transformer son attaque.

L’idée semblait simple sur le papier : offrir Barcola, jeune pépite de 23 ans, en échange de Rashford, 28 ans, déjà aguerri aux joutes européennes. Une opération doublement séduisante pour le club de la capitale : injecter du sang neuf tout en mettant la main sur un joueur expérimenté. Mais dans le monde du football, les rêves ne se réalisent pas toujours…

Rashford dit non, Barcola reste

Malheureusement pour Al-Khelaïfi, Marcus Rashford n’est pas du genre à succomber aux sirènes parisiennes. Toujours selon Caught Offside, l’attaquant anglais ne souhaiterait pas poser ses valises en France, préférant envisager d’autres horizons ou rester en Espagne. Une déception pour le PSG, qui avait pourtant pensé régler ses ambitions offensives en un seul coup de théâtre.

De son côté, Bradley Barcola, sous contrat jusqu’en 2028, voit sa cote grimper, mais restera vraisemblablement à Paris. Le jeune Français, prometteur et déjà intégré dans le projet sportif du PSG, pourrait être l’une des clés de l’avenir du club. Pour Al-Khelaïfi, la leçon est claire : même dans le mercato, il faut parfois accepter que certains rêves restent… virtuels.

