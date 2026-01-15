Mercato OM : Accord scellé pour Ognjen Ugresic ?

Le RC Strasbourg est en lutte avec l’OM pour la pépite serbe, Ognjen Ugresic. Le coup se prépare pour ce mercato hivernal.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne Ognjen Ugresic

Le Racing Club de Strasbourg pourrait bien livrer bataille à l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Le club alsacien s’est en effet positionné sur un jeune talent serbe également suivi de près par l’OM.

D’après les informations de Rudy Galleti, Strasbourg s’intéresse à Ognjen Ugresic. Le milieu de terrain de 19 ans surfe sur les vagues du succès en Serbie sous le maillot du Partizan, son club formateur. Il est sous contrat jusqu’en juin 2030. International serbe à une reprise, le joueur montre tout son potentiel et fait craquer des cadors européens.

À voir

Mercato ASSE : Trois recrues en vue, suspense total !

Lire aussi : Mercato : L’OM en feu, une recrue surprise dans les tuyaux

Les dirigeants phocéens seraient chauds pour l’amener à Marseille. Il pourrait faire le job au milieu de terrain. Aucune offre concrète pour le moment. La porte est toutefois ouverte pour le transfert du jeune crack cet hiver.

Estimé à 15 millions d’euros par sa direction, Ugresic attise les convoitises sur le marché européen. Parme, Brentford et l’Eintracht Francfort seraient également attentifs à sa situation. Sur le plan sportif, le natif de Kikinda réalise une saison aboutie avec six buts et trois passes décisives en 27 matchs, toutes compétitions confondues.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : La vérité derrière la vente de Robinio Vaz

À voir

Mercato PSG : Une offre XXL tombe pour João Neves

Mercato OM : Un accord imminent pour Branimir Mlacic !

Mercato OM : L’Arabie inflige un sale coup à Marseille !