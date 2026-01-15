Mercato : Le PSG veut faire une folie en Premier League !

Le milieu argentin, Enzo Fernandez figure sur les tablettes du PSG pour le prochain mercato estival. Pas de transfert envisagé cet hiver.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Enzo Fernandez

Le PSG a bien coché un nom pour le prochain mercato estival. Celui d’Enzo Fernandez. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2032, le champion du monde 2022 pourrait quitter Londres à la fin de la saison. Le changement sur le banc l’a marqué. Proche d’Enzo Maresca, il a vu l’Italien être licencié puis remplacé par Liam Rosenior.

Le Paris Saint-Germain flaire déjà le coup en Angleterre. Fernandez plaît pour son profil. Mais l’hiver ne sera pas le moment. Le club de la capitale n’a pas ouvert de chantier à ce poste pour janvier. Le coach parisien a déjà dressé la liste de ses priorités pour ce mercato hivernal. Une ou des recrues suffisent pour terminer la saison.

Le retour prochain d’Achraf Hakimi, après la CAN, doit permettre un rééquilibrage. Warren Zaïre-Emery pourra ainsi être relancé au cœur du jeu. Une solution interne, privilégiée. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient passer à l’offensive pour Enzo Fernandez à la fin de la saison. Sur Transfertmarkt, l’international argentin vaut 85 millions d’euros. Chelsea pourrait demander une somme bien supérieure avant de laisser filer son milieu de terrain.

