Mercato : l’OL assène un coup au Stade Rennais !

L’Olympique Lyonnais s’attaque à une cible prioritaire du Stade Rennais pour ce mercato hivernal. La bataille s’annonce féroce entre les deux formations.

Formé au Paris Saint-Germain, Noham Kamara suscite l’intérêt de plusieurs cadors de Ligue 1, dont le Stade Rennais. En manque de temps de jeu à Paris, le jeune défenseur central pourrait quitter la capitale cet hiver, et un club semble désormais avoir pris l’ascendant dans ce dossier.

Alors que d’autres titis parisiens comme Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu ou Quentin Ndjantou se sont déjà illustrés avec l’équipe première, Noham Kamara patiente toujours. La saison dernière, il a fait deux apparitions avec l’ogre parisien. Cette saison, l’arrivée d’Illya Zabarnyi a compliqué sa situation. Il a fait une seule apparition en Coupe de France, face à Fontenay (4-0). Une situation qui pousse le défenseur à envisager un départ afin de s’aguerrir.

Malgré cette faible exposition au plus haut niveau, son potentiel attire. L’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et Strasbourg suivent de près le dossier. Selon le journaliste Marc Mechenoua, l’OL a toutefois pris une avance notable dans les discussions. L’option privilégiée serait un prêt jusqu’à la fin de la saison, accompagné d’une option d’achat. De son côté, le PSG est chaud pour boucler le deal. Estimé à environ 1 million d’euros, Noham Kamara attend désormais de connaître la proposition concrète de l’OL, bien décidé à passer à l’action.

