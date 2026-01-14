Coupe de France : Le Stade Rennais face à son pire adversaire

Pour le Stade Rennais, le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France n’a pas été tendre. Les Bretons se déplacent au Vélodrome pour affronter l’OM, un adversaire qui leur a souvent résisté et qui sera difficile à surprendre.

Le Stade Rennais n’a pas été gâté par le sort. Pour son dixième déplacement en douze matches de Coupe de France, le club breton doit se rendre à Marseille, face à l’OM, deuxième épouvantail du football français derrière le PSG. Avec treize confrontations en Coupe de France contre les Olympiens, les Rouge et Noir connaissent déjà la musique. La dernière victoire au Vélodrome remonte à 2017, et depuis, le SRFC a essuyé deux éliminations dans ce stade mythique, en 2006 et 2023.

Pour espérer continuer le rêve d’une finale au Stade de France, il faudra plus qu’un simple coup de chance : il faudra un exploit. L’élimination surprise du PSG offre un boulevard médiatique et sportif, mais le chemin vers le trophée reste semé d’embûches. Les Bretons devront puiser dans leurs réserves physiques et mentales pour espérer troubler des Marseillais bien décidés à briller devant leur public.

L’enchaînement infernal des déplacements

La saison du Stade Rennais ressemble à une course d’obstacles. Entre Monaco le 31 janvier, Marseille en Coupe et Lens à Bollaert le 7 ou 8 février, les Rouge et Noir auront peu de répit. Chaque match sera une bataille, chaque récupération un enjeu crucial. Habib Beye, figure historique du club phocéen, ne peut qu’apprécier la nostalgie de ce retour au Vélodrome, mais la mission s’annonce ardue.

Côté marseillais, le calendrier est tout aussi chargé, entre Ligue des champions et L1, ce qui pourrait créer des ouvertures. Rennes devra profiter de chaque opportunité, jouer avec audace et gérer ses forces pour espérer déjouer les pronostics. Après tout, la Coupe de France a toujours été le terrain des surprises et des exploits i

