Mercato Stade Rennais : Offre de 40M€ pour un chouchou de Beye

Un jeune crack du Stade Rennais est sur la short-list d’un club saoudien pour ce mercato hivernal. Une offre XXL arrive.

Mercato Stade Rennais : Kader Meïté vers l’Arabie Saoudite ?

Solidement installé dans le haut du tableau de Ligue 1 et toujours en lice en Coupe de France, le Stade Rennais surfe sur les vagues du succès depuis quelques semaines. Et certains guerriers de l’équipe de Habib Beye attisent les convoitises pendant ce mercato hivernal.

Ces derniers jours, du beau monde tourne autour de deux joyaux rennais, Jérémy Jacquet et Kader Meïté. Pour les deux, une valorisation globale proche des 100 millions d’euros circule déjà, de quoi nourrir de sérieuses réflexions en interne.

À voir

Après la défaite face au Paris FC, le PSG annonce du lourd !

Selon la presse italienne, après Manchester United et Chelsea, Kader Meïté figurerait désormais sur les tablettes d’Al-Hilal. Le leader de la Saudi Pro League, toujours invaincu après 14 journées et fort de moyens financiers colossaux, est chaud pour déloger le jeune crack.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Habib Beye entretient le mystère sur Szymanski !

Estimé désormais à 10 millions d’euros, Meïté pourrait faire l’objet d’une offre bien supérieure. Une proposition avoisinant les 40 millions d’euros serait-elle suffisante pour convaincre les dirigeants bretons de lâcher un joueur encore peu installé dans le onze, titularisé à seulement six reprises en Ligue 1 cette saison ? Les Saoudiens sont prêts à passer à l’attaque dans les prochaines semaines.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup du RC Lens !

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Le transfert de Robinio Vaz modifié

Mercato Stade Rennais : Un Polonais dit Oui au SRFC !

Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un top joueur va signer !