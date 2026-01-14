Mercato Stade Rennais : Un indésirable se dirige vers le Danemark

Un indésirable du Stade Rennais a la cote au Danemark. Deux clubs danois veulent le recruter pendant ce mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Albert Gronbæk vers un retour au Danemark ?

Ça se bouscule pour l’avenir de Albert Gronbæk au Stade Rennais. Le milieu offensif danois n’est plus en odeur de sainteté au Genoa en Italie. Depuis son arrivée à Rennes, il vit le calvaire. Pour lui permettre d’avoir du temps de jeu et s’aguerrir, il a été envoyé en prêt à Southampton. En Angleterre, rien n’a marché pour le Danois.

Albert Gronbæk est revenu au Roazhon Park. Habib Beye n’a pas voulu compter sur lui. Il a ensuite été prêté au Genoa. Mais c’est le sale temps qui continue. Il devait faire son retour en Bretagne cet hiver. Pas pour rester longtemps à Rennes. Les dirigeants bretons lui cherchent déjà un nouveau point de chute. Et deux prétendants se positionnent pour soulager les Rennais.

À voir

Mercato : L’OM en feu, une recrue surprise dans les tuyaux

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un Polonais dit Oui au SRFC !

D’après Bold Danemark, deux poids lourds du championnat danois mènent une bataille pour le recruter. Il s’agit du FC Copenhague et du FC Midtjylland. Des offres concrètes pourraient arriver dans les prochaines semaines. Le Stade Rennais est prêt à négocier le transfert de son joueur. Sur Transfermarkt, cet indésirable vaut 8 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Albert Gronbæk pourrait donc tourner la page rennaise plus tôt que prévu.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : l’OL assène un coup au Stade Rennais !

Mercato Stade Rennais : Un gros départ bouclé à Rennes

À voir

OL : Endrick rêve grand sous le maillot lyonnais

Mercato Stade Rennais : Offre de 40M€ pour un chouchou de Beye