Mercato OL : Lyon annonce une importante nomination

L’OL a annoncé officiellement la nomination d’un nouveau Directeur à la tête de son Académie. Son choix s’est porté sur un ancien joueur et formateur de la maison lyonnaise.

Mercato : Christian Bassila nommé directeur de l’OL Academy

Dans un communiqué officiel, l’OL informe du retour de Christian Bassila au club rhodanien. Il est nommé Directeur de l’OL Academy, ce jeudi 15 janvier. L’ancien joueur professionnel, puis formateur à Lyon, quitte le poste de Directeur de l’INF Clairefontaine, qu’il occupait depuis juillet 2019, pour revenir dans son club de cœur.

« Ce retour témoigne de son engagement envers les jeunes talents du Club et d’une véritable incarnation de la vision et du projet de l’Academy », a souligné le club rhodanien.

Un homme de formation 🎓



Un retour aux sources 🔙



Christian Bassila nommé Directeur de l’OL Academy pour façonner les talents de demain 🌱🔴🔵https://t.co/5SZDUWVACF pic.twitter.com/hkxFhZ2SY0 — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2026

Bassilla : « Revenir à Lyon, c’est répondre à l’appel d’un club qui fait partie de moi »

Régissant à son retour dans son ancien club, Christian Bassila a déclaré : « Revenir à l’Olympique Lyonnais, c’est revenir à mon histoire pour répondre à l’appel d’un club qui fait partie de moi, qui m’a construit en tant que joueur et en tant qu’homme ».

Lisez aussi : OL : Endrick reçoit déjà un gros avertissement à Lyon

À voir

Mercato OM : Deuxième vente en vue, Darryl Bakola à Chelsea

Le technicien de 48 ans justifie son choix fort, celui de quitter le poste de Directeur de l’INF pour le Centre de formation des Gones. « Aujourd’hui, je veux rendre à l’OL tout ce qu’il m’a donné, en contribuant à façonner les générations futures. Il est important pour moi de mettre mon expérience, mes convictions et mon énergie au service d’une des meilleures académies d’Europe », a-t-il expliqué.

Louis-Jean : « Christian Bassila incarne l’ADN lyonnais… »

À Lyon, Matthieu Louis-Jean, le Directeur technique se dit « très fiers de voir revenir Christian Bassila à la maison ».

« Son esprit de compétition, son expérience du football et son attachement au club sont de véritables atouts pour notre Academy. Christian incarne un certain ADN lyonnais inculqué par des éducateurs qui ont marqué notre club comme Gérard Drevet ou Robert Valette. Sa palette de compétences, sa connaissance de l’OL et ses valeurs humaines, se sont imposées comme une évidence pour cette mission de direction de notre Academy », a-t-il souligné.

Lire aussi sur l’OL :

OL Mercato : Endrick arrive, Molebe ouvre la porte de sortie

OL : Endrick rêve grand sous le maillot lyonnais

À voir

ASSE : Clermont se renforce avant son match à Saint-Etienne

Mercato OL : Le premier départ d’hiver acté à Lyon