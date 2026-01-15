OL : Endrick reçoit déjà un gros avertissement à Lyon

Titulaire avec l’OL dès ses débuts face à Lille, Endrick a brillé par son talent mais doit rapidement corriger son excès d’individualisme. Un avertissement nécessaire pour que le prêt du Real Madrid devienne un vrai succès.

OL : Des débuts prometteurs sous le feu des projecteurs pour Endrick

Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Endrick n’a pas mis longtemps à se faire remarquer à l’Olympique Lyonnais. Dimanche soir, lors du 16e de finale de la Coupe de France à Lille, le jeune Brésilien a ouvert son compteur but tout en multipliant les initiatives offensives. Entre un poteau et un jeu en profondeur constant, il a montré une technique déjà très aboutie pour ses 19 ans, offrant un vrai souffle nouveau sur le front de l’attaque lyonnaise.

Sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, l’ancien gardien Nicolas Puydebois a salué ces débuts mais tempéré l’enthousiasme. « Pour le coup, c’est un joueur chirurgical. Beaucoup d’attaquants auraient mis le ballon à côté. Techniquement, on voit qu’il est fluide et très à l’aise. Après, il y a une marge de progression », explique-t-il, soulignant la qualité évidente d’Endrick tout en rappelant que le chemin reste long.

L’OL met un avertissement à Endrick « l’égoïste »

Malgré ce premier but et ses frappes puissantes, Endrick doit apprendre à penser collectif. « On voit que parfois, il a la possibilité de décaler un coéquipier et il va frapper. Il a ce côté égoïste des attaquants qui va lui permettre de marquer des buts mais qu’il pourrait bonifier en respectant le jeu pour l’équipe », prévient Puydebois. Une subtilité tactique que Paulo Fonseca n’hésitera pas à rappeler au Brésilien pour que ses talents profitent pleinement au collectif lyonnais.

L’ancien portier conclut sur un ton optimiste : « Il pourrait parfois être décisif par la passe, pour le collectif plutôt que pour lui. Il faut toujours pondérer. Par contre, il y a de vraies promesses. Cela fait longtemps qu’on n’avait pas vu un joueur qui va vite, qui frappe, qui est précis et qui est lucide techniquement. C’est une très bonne pioche. Il faut qu’il confirme. » Avec cette mise en garde constructive, Lyon espère transformer le potentiel explosif d’Endrick en atout majeur pour les objectifs de la saison.

