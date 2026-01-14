Mercato OL : Le premier départ d’hiver acté à Lyon

L’OL s’est séparé d’un jeune joueur formé au club. Il a été transféré dans un club étranger, comme annoncé.

Mercato : L’OL a transféré Téo Barisic à Rijeka en Croatie

L’OL n’a pas conservé Téo Barisic dans son effectif. Paulo Fonseca ne comptait pas du tout sur lui, alors qu’il détenait un contrat allant jusqu’en juin 2028. Finalement, le club rhodanien lui a trouvé un point de chute. Le défenseur de 21 ans est transféré au HNK Rijeka en Croatie.

Selon la précision de l’Olympique Lyonnais, il a été cédé contre un montant de 400 000 €, assorti d’un intéressement de 12,5 % sur une éventuelle plus-value future.

L’arrière latéral droit quitte les Gones sur seulement 2 apparitions avec l’équipe professionnelle. Soit, une minute jouée en Ligue 1 et 21 minutes de jeu en Ligue Europa face au Maccabi Tel-Aviv. Il avait pourtant signé son premier contrat professionnel à Lyon en juin 2024 et avait disputé 67 matchs avec l’équipe Réserve.

En Croatie, Téo Barisic aura l’opportunité de découvrir l’UEFA Conference League avec HNK Rijeka, engagé dans cette compétition. « L’OL adresse à Téo Barisic ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière », a communiqué le club présidé par Michele Kang.

Formé à l’OL, Téo Barisic poursuit son parcours à Rijeka 🇭🇷

Le club lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière 🤝 — Olympique Lyonnais (@OL) January 14, 2026

