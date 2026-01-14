OL : Endrick rêve grand sous le maillot lyonnais

Prêté à l’OL par le Real Madrid, Endrick s’est fixé un objectif XXL, en marge des ambitions du club rhodanien en Ligue 1, en Ligue Europa et en coupe de France.

OL : Endrick, trois compétitions pour se relancer

Endrick est prêté à l’équipe de l’OL du 1er janvier à fin juin 2026. Il devrait jouer plus d’une vingtaine de matchs avec sa nouvelle équipe pour boucler la saison. Non qualifié pour les deux derniers matchs de la phase de Ligue de l’Europa League, l’avant-centre de 19 ans prendra part à la suite de la compétition, car Lyon, actuel leader, est déjà assuré d’être au tour suivant.

Ayant qualifié l’Olympique Lyonnais pour les 8es de finale de la coupe de France, en inscrivant le but de la victoire contre le LOSC (2-1), l’attaquant Brésilien poursuit également la compétition, face à Laval, le 4 février. Il disputera également toute la phase retour du championnat, soit 17 matchs. À commencer par celui contre le Stade Brestois, dimanche (20h45), en clôture de la 18e journée de Ligue 1.

L’attaquant Brésilien rêve de la Coupe du monde 2026

En marge des objectifs de l’OL dans ces trois compétitions, Endrick nourrit une ambition personnelle. Il vise une place en sélection du Brésil, pour la Coupe du monde en juin-juillet 2026. Il espère réaliser une super deuxième moitié de saison avec l’équipe de Paulo Fonseca, afin de retenir l’attention de Carlo Ancelotti, le sélectionneur de la Seleçao.

« Le rêve de tout joueur, est de représenter son pays lors de la Coupe du monde. C’est donc mon rêve, cela ne fait aucun doute », a déclaré le nouveau numéro 9 de Lyon, dans une interview sur la chaîne YouTube du club.

Endrick : « Je vais faire tout mon possible pour être sélectionné »

Déjà international brésilien à 14 reprises, Endrick avait été sélectionné pour la première fois le 17 novembre 2023, alors qu’il jouait encore à Palmeiras au Brésil. Mais sa dernière sélection remonte au 26 mars 2025. Son faible temps de jeu au Real Madrid l’a éloigné de la Seleçao. Il compte retrouver les « Auriverde » en réalisant des performances remarquables avec l’Olympique Lyonnais.

« Je vais essayer de faire tout mon possible pour être dans l’équipe nationale. Je vais travailler, essayer de faire de bons matchs, afin d’être apte à jouer la Coupe du monde. Si telle est la volonté de Dieu, d’abord, ensuite, d’Ancelotti, je serai là et très content de pouvoir aider la sélection à remporter son sixième titre mondial. […]. C’est le rêve de tous footballeurs brésiliens », a confié Endrick.

