OL Mercato : Endrick arrive, Molebe ouvre la porte de sortie

L’arrivée d’Endrick à l’OL fait des victimes dans l’équipe. Outre Martin Satriano, Enzo Molebe veut aussi quitter le club rhodanien.

OL : Endrick relègue Satriano sur le banc, 3 prétendants en position

L’OL a sorti le grand jeu pour se faire prêter les services d’Endrick, attaquant du Real Madrid et international Brésilien (14 sélections). Il a rejoint l’équipe de Paulo Fonseca sans option d’achat, mais avec le statut d’avant-centre vedette. Le joueur de 19 ans a immédiatement relégué Martin Satriano sur le banc de touche.

Trois clubs espagnols : Oviedo, le FC Valence et Elche CF, se sont positionnés pour recruter ce dernier, selon le site spécialisé Transfermarkt. Prêté à l’Olympique Lyonnais avec une option d’achat, l’attaquant international uruguayen serait enclin à mettre un terme à son prêt pour rebondir dans un autre club, conscient du fait qu’il n’aura pas de temps de jeu à Lyon.

Mercato : Enzo Molebe aussi veut partir

Mais Martin Satriano n’est pas le seul attaquant frustré par l’arrivée d’Endrick chez les Gones. Enzo Molebe aussi réfléchirait à son avenir depuis la signature du Brésilien. Il faut noter qu’il a fait une brève apparition (9 minutes) en Ligue 1 et a disputé 2 bouts de matchs en Ligue Europa cette saison.

Privé de temps de jeu, l’avant-centre de 18 ans commencerait à s’agacer depuis la venue de la pépite du Real Madrid. Il souhaiterait quitter l’OL où il n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca.

Le site X-Catalunya croit savoir qu’Enzo Molebe a ouvert la porte à son départ. Il aurait demandé à ses représentants et à la Direction du club rhodanien de trouver une solution pendant ce mercato d’hiver. Selon la presse espagnole, le FC Séville, sur les rangs l’été dernier, serait toujours intéressé par le profil du joueur formé à l’académie de l’Olympique Lyonnais.

Pour rappel, le contrat du natif de Décines-Charpieu a été renforcé le 4 novembre dernier. Il est donc lié aux Gones jusqu’au 30 juin 2029. Très peu utilisé, sa valeur marchande est au plus bas, soit seulement 200 000 euros selon Transfermarkt.

