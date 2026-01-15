ASSE : Clermont se renforce avant son match à Saint-Etienne

Avant son match contre l’ASSE, samedi (20h55), Clermont Foot a enregistré l’arrivée d’un premier renfort hivernal, contrairement à son adversaire.

Mercato : Mathys Tourraine quitte Rodez et renforce Clermont Foot

L’ASSE attend toujours sa première recrue d’hiver, quinze jours après l’ouverture officielle du mercato. Plusieurs pistes sont explorées pour renforcer l’équipe d’Eirik Horneland, en défense au milieu en priorité. Comme indiqué, le marché hivernal des Stéphanois devrait s’emballer vers la fin. Ils prennent leur temps pour ne pas se tromper de cibles et de profils.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Trois recrues en vue, suspense total !

À voir

INFO Mercato : Marcus Rashford donne sa réponse au PSG !

À Clermont, les décideurs tiennent déjà leur première recrue. Ils se sont fait prêter les services de Mathys Tourraine (25 ans) par le Paris FC, pour six mois. Prêté Rodez AF en début de saison, le défenseur latéral droit a été titulaire seulement à 2 reprises en 10 apparitions en Ligue 2, pendant la première moitié de la saison. Son prêt en Aveyron a été écourté et il finira donc la saison au club auvergnat, actuel 11e du championnat.

Tourraine promet de dynamiser Clermont Foot

L’ex-international Espoir Marocain vient renforcer l’équipe de Sébastien Mazeyrat au poste de Cheick Oumar Konaté, prêté à l’AE Kifisias en première division grecque. « Très heureux de rejoindre le Clermont Foot », Mathys Tourraine se tient déjà prêt pour affronter l’ASSE dans deux jours.

« Je suis un joueur très dynamique, qui met beaucoup d’envie dans son jeu. Je veux jouer le plus possible, gagner des matchs et faire une belle deuxième partie de saison », a-t-il déclaré. Les Verts sont prévenus !

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Gros coup dur sur une priorité défensive

Mercato ASSE : Ce détail inattendu qui fait capoter tous les dossiers

À voir

Mercato OM : Deuxième vente en vue, Darryl Bakola à Chelsea

L’ASSE parmi les meilleurs clubs formateurs en Europe