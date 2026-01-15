Mercato FC Nantes : Kita vise trois gros coups !  

Le FC Nantes accélère cet hiver. D’ici la fin du mois de janvier, trois nouvelles arrivées sont encore attendues pour renforcer l’effectif.

Mercato FC Nantes : Kita cherche trois renforts

Si un club de Ligue 1 exploite pleinement ce mercato d’hiver, c’est bien le FC Nantes. Enfoncés dans la zone rouge, les Canaris ont réagi en enregistrant déjà quatre renforts : Ibrahima Sissoko, Rémy Cabella, Deiver Machado et Ignatius Ganago, de retour de prêt. Ceci pour donner à Ahmed Kantari les moyens de maintenir le club en Ligue 1 après une première partie de saison compliquée.

Mais Waldemar Kita n’entend pas s’arrêter là. Selon les informations de David Phelippeau (Ouest-France), la direction nantaise espère encore conclure l’arrivée de trois joueurs supplémentaires. La priorité est établie : un défenseur central, voire deux si les opportunités le permettent. Le club recherche également un ailier droit, et la piste menant à Zakaria Aboukhlal demeure d’actualité.

À voir

OL : Pierre Sage continue de régler ses comptes avec Textor

Lire aussi : Mercato FC Nantes : le sort de Hyun-seok Hong est scellé !

Les discussions avec le Torino s’annoncent plus complexes que prévu, mais Nantes garde espoir de recruter l’international marocain, ancien de Toulouse. En parallèle, le club a écarté l’option d’un nouvel avant-centre cet hiver. Avec Ganago désormais disponible, ainsi qu’Abline, El-Arabi et Mohamed, le secteur offensif est jugé suffisamment fourni.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Julien Lomboto attendu à Nantes ?

Mercato FC Nantes : Une excellente nouvelle tombe pour Kita !

À voir

Mercato : Leon Goretzka, la grosse surprise d’hiver du PSG ?

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, la 4e recrue arrive !