Mercato FC Nantes : Une excellente nouvelle tombe pour Kita !

Gros rebondissement pour l’avenir de Zakaria Aboukhlal. Le Marocain pourrait finalement rejoindre le FC Nantes pendant ce mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Zakaria Aboukhlal vers Nantes ?

Le nom de Zakaria Aboukhlal circule de nouveau à la Beaujoire. Le Marocain n’a pas totalement disparu du radar du FC Nantes. Selon Ouest-France, le dossier serait même de nouveau relancé.

Déjà très actif cet hiver avec les arrivées de Machado, Cabella et Sissoko, le club nantais réalise un bon mercato au regard de ses moyens. Reste désormais à savoir quel secteur sera encore renforcé. Si plusieurs rumeurs évoquent un attaquant axial, un défenseur central ou un milieu défensif supplémentaire, la priorité se situerait finalement sur l’aile droite. Et le choix est porté sur un nom bien connu des supporters jaunes et verts : Zakaria Aboukhlal.

En manque de temps de jeu au Torino, l’ancien joueur du Toulouse FC avait été approché par le FC Nantes il y a quelques semaines. Séduit par le projet, l’international marocain semblait proche de rejoindre la Loire-Atlantique, avant que le club italien ne bloque soudainement le dossier.

Mais il y a maintenant rebondissement. Aboukhlal a enchaîné trois apparitions consécutives en Serie A avec le Torino et n’aurait pas pleinement convaincu la direction piémontaise. Les Italiens ont donné leur feu vert pour le départ du Lion de l’Atlas. Une bonne nouvelle donc pour les Kita.

