Mercato FC Nantes : Julien Lomboto attendu à Nantes ?

Les dirigeants du FC Nantes s’intéresseraient de près à Julien Lomboto, jeune défenseur français évoluant actuellement au Portugal. Le coup se prépare pour ce mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Kita vise Julien Lomboto !

En grande difficulté en Ligue 1, le FC Nantes recrute certains joueurs pendant ce mercato hivernal afin de renforcer un effectif aux abois. La première partie de saison a été fatale à Luis Castro. Le technicien portugais a été évincé après une série de résultats alarmants, laissant les Canaris à la 17e place du classement. Avec seulement deux victoires en seize rencontres de championnat, la situation sportive reste préoccupante à La Beaujoire.

Certains joueurs ont toutefois livré de solides performances. Il s’agit par exemple de Tylel Tati. Le défenseur central est l’une des rares satisfactions nantaises, au point d’attiser les convoitises. Un départ, potentiellement dès cet hiver ou l’été prochain est possible. Pour ne passer laisser de vide, le FC Nantes explore déjà des pistes.

À voir

Mercato PSG : Une offre XXL tombe pour João Neves

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un milieu de terrain arrive !

Le nom de Julien Lomboto figure parmi les profils suivis. Le joueur de Rio Ave n’a disputé que quatre rencontres de Liga Betclic cette saison. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 400 000 euros.

Lomboto arrive en fin de contrat en juin prochain. Rio Ave lui a récemment proposé une prolongation de quatre ans, refusée par le défenseur. Une situation contractuelle qui attire l’attention de plusieurs clubs portugais et étrangers, bien décidés à se positionner sur cette opportunité de marché. Les Kita veulent passer à l’attaque cet hiver.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Une excellente nouvelle tombe pour Kita !

À voir

Mercato OM : Accord scellé pour Ognjen Ugresic ?

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, la 4e recrue arrive !

Mercato FC Nantes : le sort de Hyun-seok Hong est scellé !