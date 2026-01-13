Mercato FC Nantes : C’est confirmé, la 4e recrue arrive !

La direction du FC Nantes fonce sur un crack marocain à 0€ pour ce mercato hivernal. D’autres clubs jouent les trouble-fêtes.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un Marocain

Les Kita veulent frapper un coup en or pendant ce mercato hivernal. Les dirigeants du FC Nantes visent un crack marocain. Il s’agit de Sofiane Boufal. Le Lion de l’Atlas est libre sur le marché après la résiliation de son contrat avec l’Union Saint-Gilloise. L’international marocain cherche un nouveau point de chute pour relancer sa carrière. Le FC Nantes s’est ainsi positionné pour tenter le coup.

Selon les indiscrétions, le FC Nantes est chaud pour convaincre Sofiane Boufal et l’amener sur les bords de l’Erdre. Les pensionnaires de la Beaujoire n’avaient pas forcément prévu de recruter un autre milieu offensif après l’arrivée de Rémy Cabella en prêt. Mais comme Boufal est libre et expérimenté, ils ont décidé de passer à l’attaque.

Nantes devra toutefois faire face à une concurrence sérieuse. En France, Le Havre serait en pince pour le Marocain. Et ce n’est pas tout. Le Raja Casablanca a déjà flairé le coup, sans succès pour l’instant, tandis que le Wydad Casablanca serait actuellement le mieux placé pour l’accueillir.

Rien n’est encore bouclé. Le FC Nantes fait le forcing pour damer le pion à ses concurrents. Recruté par l’Union Saint-Gilloise en 2024 en provenance d’Al-Rayyan, Sofiane Boufal aura disputé 40 matchs avec le club belge, sans parvenir à faire trembler les filets.

