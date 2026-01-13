Mercato : L’OM contrarié, Angers bloque Himad Abdelli !

Tout semblait réuni pour l’arrivée d’Himad Abdelli à l’OM cet hiver. Mais voilà que la direction d’Angers SC hausse le ton dans les négociations.

Le dossier Himad Abdelli prend une tournure inattendue, ce qui risque de freiner les ambitions de l’Olympique de Marseille. La direction phocéenne a déjà obtenu l’accord de principe de l’international algérien. Ce dernier a hâte de rejoindre l’OM, où un contrat de cinq ans l’attendrait.

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, doivent à présent s’entendre avec Angers SCO afin de finaliser la transaction. C’est là que les choses se corsent. Les Angevins n’ont pas vraiment l’intention de perdre leur meneur de jeu en plein milieu de saison. L’Equipe rapporte que le SCO exige à présent une indemnité ferme de 5 millions d’euros avant de céder son joueur dont le bail en juin prochain.

C’est 5 millions d’euros ou rien

Cette fermeté de l’actuel 10e de Ligue 1 contrarie fortement l’état-major marseillais. Car Himad Abdelli représente une opportunité de marché à coût réduit. Angers, soucieux de préserver ses intérêts sportifs, refuse donc de brader son joueur de 26 ans sans obtenir une belle compensation financière.

L’Olympique de Marseille devra-t-il répondre favorablement à ces exigences pour renforcer immédiatement son entrejeu ou patienter sagement jusqu’à l’été pour une signature gratuite ? Pour le moment, aucun compromis n’a encore trouvé entre les deux écuries. Les négociations sont particulièrement tendues pour Himad Abdelli.

