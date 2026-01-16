PSG-LOSC : Auteuil partiellement fermé, le CUP fracasse la LFP

La Ligue de football professionnel (LFP) frappe encore le PSG en fermant partiellement la tribune Auteuil pour la réception de Lille. Le Collectif Ultras Paris (CUP) dénonce une décision injuste qui étouffe la passion des supporters.

PSG-LOSC : Une sanction qui fait débat à Paris

La LFP a tranché : le virage Auteuil ne pourra pas accueillir tous ses fidèles vendredi soir, lors du choc contre Lille. La sanction fait suite aux incidents du 4 janvier contre le Paris FC, remportée 2-1 par le PSG, et plus particulièrement à l’usage d’engins pyrotechniques. Bien que le match n’ait pas été interrompu, la commission de discipline a jugé nécessaire d’agir. De quoi faire réagir le Collectif Ultras Paris (CUP).

Dans son communiqué, le CUP ne mâche pas ses mots : « Nous condamnons fermement cette sanction, qui vide les tribunes et tue peu à peu la passion du football français. Les saisons se succèdent et rien ne change : les instances continuent de prendre des décisions qui éloignent les supporters des stades sans engager le moindre dialogue avec les principaux concernés… » Une charge directe qui souligne le fossé entre autorités et ultras.

Les chants sous la loupe

Au-delà des fumigènes, la LFP pointe aussi des « expressions orales » durant le match contre le PFC, notamment le fameux chant « Les rats » visant les Marseillais. L’arbitre Benoît Bastien avait alors interrompu la rencontre pour diffuser un message sur les enceintes, un geste qui n’a pas manqué de faire réagir l’entraîneur Luis Enrique : « Dans tous les stades, ils nous traitent de tous les noms, mais ils n’arrêtent que nos matchs au Parc. Dans tous les stades il y a des chants contre nos joueurs, notre club, contre notre président et contre tout et ils n’arrêtent jamais les matchs. »

Le CUP défend la tradition des tribunes françaises : « Les chants ici qualifiés d’homophobes ou racistes ne le sont pas. Ce sont des provocations crues, certes parfois grossières, pour déstabiliser l’adversaire. Il n’y a aucune intention de viser ou de discriminer les gens. » Une défense passionnée qui rappelle que les stades parisiens sont un théâtre où rivalités et émotions se mêlent, parfois trop pour les instances.

Un Parc moins animé ?

La fermeture partielle d’Auteuil risque de peser sur l’ambiance du Parc, déjà fragilisée par l’annonce d’un boycott des supporters lillois, traumatisés par des violences lors de leur dernier déplacement. Le choc de vendredi s’annonce donc autant politique que sportif, avec des tribunes moins bouillantes et un PSG sous pression pour rallumer la ferveur de son public.

