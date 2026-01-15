Mercato : Leon Goretzka, la grosse surprise d’hiver du PSG ?

Après huit ans passés sous le maillot du Bayern Munich, Leon Goretzka se dirige tout droit vers un départ et le PSG aimerait en profiter pour offrir une option de premier plan à Luis Enrique au milieu de terrain.

Mercato : Leon Goretzka sur les tablettes du PSG

Arrivé en juillet 2018 en provenance de Schalke 04, Leon Goretzka s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu du Bayern Munich. Son profil athlétique et sa capacité à se projeter ont longtemps incarné l’identité dominante de l’équipe bavaroise. Vainqueur de la Ligue des champions en 2020, l’international allemand a traversé les cycles et les entraîneurs sans jamais perdre son statut de joueur majeur.

Mais au fil des saisons, la hiérarchie interne a évolué. L’émergence de nouveaux profils, les ajustements tactiques successifs et une concurrence accrue au milieu de terrain ont progressivement modifié son rôle. D’après Sport Bild, les négociations autour d’une éventuelle prolongation n’avancent pas dans le sens espéré par le clan Goretzka, alors que son contrat expire en juin prochain.

D’ailleurs, le média allemand assure que le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, aurait fait savoir à l’entourage du joueur de 30 ans qu’une extension ne figurait plus parmi les priorités du club. Sous la houlette de Vincent Kompany, le Rekordmeister souhaite optimiser sa masse salariale et rajeunir certains secteurs clés.

« En interne, des discussions sont en cours concernant l’opportunité d’attribuer la place vacante de Leon Goretzka à un joueur issu du centre de formation. Le poste de quatrième milieu de terrain, derrière Kimmich, Pavlovic et Bischof, est actuellement exploré. Noël Aséko Nkili et David Santos Daiber sont envisagés. Le club ne juge donc pas urgent de recruter un remplaçant à Goretzka. Néanmoins, les noms de Kennet Eichhorn, Nathan De Cat et Zé Lucas restent sur la table », explique le quotidien munichois.

À la recherche d’un profil expérimenté pour apporter plus de stabilité dans l’entrejeu, le Paris Saint-Germain serait parmi les clubs intéressés par la signature de Goretzka, à en croire le site Tuttomercatoweb. Mais il faudra se montrer très convaincant puisqu’un cador de Serie A serait également sur ce coup.

L’AC Milan tente le coup Leon Goretzka

Ambitieux sur le mercato d’hiver, les dirigeants de l’AC Milan auraient passé la seconde sur le dossier Leon Goretzka. Les Rossoneri souhaitent frapper fort cet hiver afin de renforcer son milieu de terrain. En quête d’un profil capable d’apporter de l’impact et du rythme dans le contre-pressing, Massimiliano Allegri aurait ciblé Leon Goretzka.

Selon Sky Sport, le club lombard aurait déjà pris contact avec le Bayern Munich pour s’informer des conditions d’un éventuel transfert du natif de Bochum, en perte de vitesse sous les ordres de Vincent Kompany. À bientôt 31 ans, le joueur ne fait plus partie des plans du Bayern, où il n’a d’ailleurs pas débuté le moindre match de Ligue des champions jusqu’alors cette saison.

Une situation qui pourrait l’inciter à envisager un départ dès cet hiver en vue de la prochaine Coupe du Monde. Même si l’opération s’annonce financièrement délicate pour l’AC Milan, Allegri fait pression sur sa direction pour obtenir ce précieux renfort d’ici la fin du marché de transferts de janvier.

De son côté, le Paris SG verrait en Goretzka le profil idéal pour muscler l’entrejeu Luis Enrique, une alternative crédible à Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. À six mois de la fin de son contrat, le numéro 8 bavarois est évalué à 15 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste à voir qui de l’AC Milan ou du PSG aura gain de cause dans ce dossier.