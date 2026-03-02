Ça chauffe à l’OM : Après Longoria, un autre départ réclamé

Après cinq années de mandat, Pablo Longoria a officiellement quitté l’Olympique de Marseille. Et un autre départ pourrait suivre.

Mercato OM : Pablo Longoria parti, Shéhérazade Semsar de Boisséson critiqué

La victoire de l’Olympique de Marseille face au rival lyonnais (3-2) n’a pas fait disparaitre toutes les tensions internes. Pablo Longoria a quitté la présidence du club ce samedi 28 février 2026. Son départ précipité s’explique sans doute par son refus d’accepter une réduction drastique de ses prérogatives.

Tandis que Medhi Benatia a vu son influence s’agrandir en interne. Le dirigeant marocain assurera la gestion sportive de l’OM jusqu’au terme de la saison. Il devrait ensuite s’en aller. Mais ce n’est pas terminé. Une nouvelle figure s’est installée au cœur du pouvoir : Shéhérazade Semsar de Boisséson (SSB).

La vice-présidente du conseil de surveillance et PDG de McCourt Global est dorénavant la véritable architecte de l’avenir olympien. Appuyée par Alban Juster, président intérimaire, sa mission est capitale : enterrer le précédent projet et désigner un nouveau président. Sauf que cette transition s’opère sous une pluie de critiques.

Une campagne pour exiger son départ de l’Olympique de Marseille

Sur les réseaux sociaux, le mot d’ordre est lancé. Le hastage #SSBOut illustre la colère d’une parties de supporters hostiles à ses positions politiques. Ils sont nombreux à pousser pour son départ. Mais, la priorité est ailleurs pour le propriétaire de l’Olympique de Marseille.

Frank McCourt a chargé SSB de relancer la machine phocéenne avec en ligne de mire la qualification en Ligue des champions. Le bilan de la dirigeante franco-iranienne dépendra exclusivement de cette réussite sportive et économique. La restructuration est en tout cas en marche à l’OM.

