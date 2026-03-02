OM-OL : Incident dans les vestiaires, l’arbitre attaqué !

L’OM a renversé son rival OL ce dimanche soir au Vélodrome. Mais ce succès marseillais est entaché par une vive altercation, provoquant un carton rouge à l’issue du match.

OM-OL : La colère lyonnaise contre l’arbitrage

Les hommes de Paulo Fonseca peuvent s’en mordre les doigts. Ils ont mené à deux reprises ce dimanche soir face à l’Olympique de Marseille. Mais les Gones sont repartis de l’Orange Vélodrome avec aucun point en proche. Ils ont été renversés par les Phocéens (3-2) dans les derniers instants du match.

Lire aussi : OM-OL : Une sanction pour Balerdi, la vérité tombe !

À voir

Mercato : ASSE en danger, 3 clubs débarquent pour une pépite

Au coup de sifflet, certaines décisions de l’arbitre Jérôme Brisard enflamment le camp rhodanien. Paulo Fonseca n’a pas masqué sa colère face au but refusé à Corentin Tolisso. L’entraîneur de l’OL estime que le hors-jeu signalé est incorrect malgré les multiples visionnages. « C’est impossible de me convaincre qu’il y avait hors-jeu. Mais c’est comme ça », a-t-il déploré.

Matthieu Louis-Jean impliqué dans une altercation dans les coulisses

Cette frustration lyonnaise se serait même muée en une véritable altercation impliquant Matthieu Louis-Jean. Le Directeur Technique de l’OL était extrêmement remonté. Il aurait interpellé l’officiel avec véhémence dans les couloirs du Vélodrome à l’issue de la rencontre.

Selon le site Olympique-et-lyonnais, ce face-à-face tendu aurait débouché sur une exclusion pour Louis-Jean et la transmission d’un rapport aux autorités de la Ligue. Tandis que l’OM célèbre sa victoire à domicile, l’OL s’expose à de lourdes sanctions. L’issue de cet Olympico promet ainsi de longs débats devant la commission de discipline de la LFP.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Après Longoria, Medhi Benatia quitte le navire

OM-OL : Fonseca pique l’arbitrage au vif après l’Olympico

À voir

Mercato OL : Un top joueur à 20 M€ attendu à Lyon

OM : La réponse sèche de Beye à Fonseca après l’Olympico