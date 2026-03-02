Coup de théâtre ASSE : Montanier proche de signer un crack

Sous l’impulsion de Philippe Montanier, l’ASSE enchaine les résultats positifs. Le nouvel stéphanois pourrait même s’offrir un jeune espoir camerounais, actuellement à l’essai à Saint-Etienne.

Mercato : Montanier relance l’ASSE, David Bondoma à l’essai

L’AS Saint-Étienne respire à nouveau la santé ! Philippe Montanier, arrivé en remplacement d’Eirik Horneland, a insufflé une nouvelle dynamique. La preuve ? Son ASSE vient d’enchainer une quatrième victoire consécutive face à Pau (3-0). Cet élan irrésistible propulse les Verts à la première place de Ligue 2.

La montée vers l’élite semble désormais plus qu’accessible. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, la direction de l’ASSE prépare activement le futur en ciblant de jeunes joueurs à fort potentiel. C’est dans cette optique que David Bondoma, a posé ses valises dans le Forez pour un essai décisif.

Le média Afrika Foot le confirme, le milieu de terrain camerounais a déjà tapé dans l’œil des Verts, après un premier test remarqué à Nice. Le joueur de 16 ans a été une véritable révélation lors du tournoi UNIFFAC 2025, en terminant meilleur passeur de la compétition

David Bondoma incarne le talent brut que l’ASSE souhaite polir pour ses défis futurs. Si ce test s’avère concluant, Philippe Montanier pourrait l’intégrer à son effectif.

