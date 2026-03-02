Mercato PSG : Luis Enrique tient un renfort XXL en attaque !

Alors que Luis Campos devrait frapper fort lors du prochain mercato estival, Luis Enrique dispose en ce moment d’un renfort XXL dans son effectif. Explications.

De retour de blessure il y a un mois, Kang-In Lee s’affirme comme un des joueurs les plus fringants du PSG. De quoi aspirer à un rôle plus important. Ce n’est pas impossible dans ce PSG, où plusieurs joueurs semblent fatigués, notamment en attaque. Victime d’une blessure à la cuisse lors de la Coupe Intercontinentale le 17 décembre dernier contre Flamengo, l’ailier de 25 ans a été éloigné des terrains pendant un mois et demi.

Depuis son retour à la compétition le 1er février passé, ses sensations athlétiques sont excellentes et son impact physique détonne au sein d’un effectif, dont l’état de forme général reste aléatoire. Si sa mentalité exemplaire est saluée en interne, son apport offensif est parfois jugé insuffisant pour un joueur de son profil.

D’après le journal L’Équipe, Kang-In Lee est considéré comme « un joueur de complément, à l’impact faiblard. » Mais la forme actuelle de l’ancien joueur de Majorque change la donne. « Actuellement très en forme, Lee Kang-In est très précieux depuis son retour de blessure. »

S’il ne colle pas parfaitement aux principes de jeu habituels de Luis Enrique, l’international sud-coréen est devenu un élément précieux par sa polyvalence et sa disponibilité permanente. Si bien que le Paris SG a jugé bon de le retenir durant le mercato hivernal passé.

Le Paris SG ferme la porte pour Kang-In Lee

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee aurait quitté les rangs du Paris Saint-Germain cet hiver. À en croire L’Équipe, les décideurs du club parisien ont récemment repoussé une tentative de l’Atlético de Madrid lors du mercato hivernal.

Cette position ferme traduit la volonté des Rouge et Bleu de conserver un joueur perçu comme perfectible, mais stratégique. « L’été dernier, il s’est posé des questions sur son statut – et son avenir –, pas insensible aux chants venus de Liga. Les prochains mois seront décisifs », rapporte le quotidien sportif.

Le staff parisien a clairement signifié à Lee qu’il attendait de lui davantage d’influence et de régularité. Plutôt que d’ouvrir la porte à un départ, la direction aurait entamé des discussions pour prolonger son contrat. Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Lee pourrait ainsi voir son engagement étendu dans les prochains mois.

