Ligue 2 : L’affaire des paris sportifs éclabousse l’ASSE

La Ligue 2 traverse une zone de turbulences. À quelques jours d’ASSE–Clermont, une vague de sanctions liées aux paris sportifs rappelle brutalement que le football professionnel ne tolère aucun écart avec l’éthique.

Une Ligue 2 sous tension, Clermont frappé de plein fouet

La nouvelle est tombée comme un coup de sifflet prématuré, en pleine semaine de préparation. La commission de discipline de la LFP a sévi contre plusieurs joueurs de Ligue 2 pour avoir enfreint l’interdiction formelle de parier sur le football. Une règle connue, répétée, martelée… mais encore transgressée. Clermont, futur adversaire de l’AS Saint-Étienne, paie le plus lourd tribut.

Lire aussi : ASSE : Horneland tient enfin son renfort clé à 0€

À voir

PSG-LOSC : Auteuil partiellement fermé, le CUP fracasse la LFP

Maidine Douane et Allan Ackra écopent chacun de trois matches de suspension ferme. Un double coup dur pour un effectif déjà sous pression, à l’heure d’aller défier les Verts à Geoffroy-Guichard. À Guingamp, Eden Gassama et Stanislas Kielt sont suspendus deux rencontres, tandis que Kossi Camlan (Amiens) manquera un match. Le message des instances est clair : tolérance zéro, sans carton jaune préalable.

Un joueur de l’ASSE rappelée à l’ordre, l’éthique en ligne de mire

Dans ce dossier sensible, l’AS Saint-Étienne n’est pas totalement épargnée. Le jeune Noa Delacroix figure parmi les joueurs rappelés officiellement à l’ordre. Pas de suspension sportive, certes, mais un avertissement qui sonne comme un dernier rappel avant la faute lourde.

Aux côtés de joueurs de Rodez, Troyes, Bastia, Laval ou du Red Star, le Stéphanois incarne cette génération surveillée de près par la LFP. À travers ces sanctions graduées, la Ligue cherche à préserver l’essentiel : la crédibilité de la compétition. Car au-delà des points et des classements, c’est la confiance dans le jeu qui est en jeu.

Lire aussi sur l’ASSE :

Saint-Etienne : Quatre matchs décisifs pour inverser la tendance !

ASSE Mercato : Annonce forte, deux signatures imminentes

À voir

Mercato OM : Longoria sort enfin le grand jeu pour Abdelli

ASSE : De mauvaises nouvelles confirmées avant Clermont