OM-Toulouse : Double coup dur pour Habib Beye confirmé !

Pour le choc OM-Toulouse de ce mercredi, Habib Beye sera privé de deux joueurs supplémentaires. L’entraîneur marseillais a confirmé la mauvaise nouvelle en conférence de presse.

OM : Habib Beye devra faire sans Amine Gouiri et Quinten Timber

Il faudra vite tourner la page du succès renversant contre Lyon (3-2). L’Olympique de Marseille se projete déjà vers la Coupe de France. Les Phocéens affrontent ce mercredi soir Toulouse FC en quart de finale. Habib Beye se présentera avec un effectif amoindri pour ce choc à domicile.

En plus de la suspension de Pierre-Emille Hojbjerg, l’entraîneur de l’OM devra composer sans deux autres titulaires. Il est question d’Amine Gouiri et Quinten Timber. Le staff marseillais ne prendra aucun risque pour ses deux blessés. Ils seront au repos face au TFC.

« Amine Gouiri est trop juste. Et Quinten Timber a l’épaule qui a un petit peu bougé », a expliqué Habib Beye. Ces absences obligent le technicien sénégalais à réorganiser son équipe en profondeur. Les nouvelles recrues telles que Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli pourraient connaitre leur première titularisation à l’OM face à Toulouse.

L’incertitude autour du poste de gardien

Le doute plane aussi dans les cages de l’OM. Jeffrey De Lange était l’option habituelle en Coupe de France cette saison. Mais Habib Beye ne compte pas trancher avant l’ultime séance d’entraînement. Le coach refusant catégoriquement de hiérarchiser les compétitions.

Il va disputer la Ligue 1 et la Coupe de France « à fond » afin d’atteindre ses objectifs. Il exhorte ses joueurs à rester performants sur les deux tableaux pour satisfaire les attentes des supporters et de la direction.

