ASSE : Quatre matchs décisifs pour inverser la tendance !

Conscient de la position délicate de l’ASSE en Ligue 2, Eirik Horneland a déclaré les quatre prochains matchs décisifs pour son équipe.

Ligue 2 : L’ASSE est 4e, alors qu’elle vise la 1re ou la 2e place !

Reléguée en Ligue 2 en mai 2025, l’ASSE s’est fixé pour objectif de revenir rapidement en Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026. Kilmer Sports Ventures a dégagé les moyens, en investissant 25 millions d’euros dans le mercato d’été, pour atteindre son but. Mais les résultats actuels des Verts ne sont pas conformes aux attentes.

Ils sont 4es au classement avec 7 points de retard sur le leader, l’ES Troyes AC. Avec 5 défaites, 4 nuls et 25 buts concédés en 18 journées, l’AS Saint-Etienne envoie des signaux négatifs. Ses résultats sont insuffisants pour prétendre à une qualification directe en Ligue 1. Pour rappel, seules les première et deuxième places sont qualificatives directement pour l’élite.

Horneland : « Les 4 prochains matchs sont très importants »

Actuellement sur une série d’une défaite et deux matchs nuls consécutifs, dont l’une contre la lanterne rouge Bastia (2-2), l’ASSE droit redresser la barre pour rester dans la course pour la montée en Ligue 1.

Ayant conscience du fait que son équipe s’éloigne de son but, Eirik Horneland a lancé un appel urgent. « Les quatre matchs qui arrivent sont très importants, on ne peut pas s’en cacher », a-t-il annoncé en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi.

« Ça commence face à Clermont Foot, une équipe qu’on se doit de battre à domicile. Mais on sait qu’à l’aller, il avait été très difficile de s’en défaire (1-2) », a-t-il déclaré ensuite. Le technicien norvégien assure avoir « beaucoup de respect » pour l’équipe clermontoise, mais il soutient : « On se doit d’assumer notre statut de favori à la maison ».

Après Clermont Foot, l’AS Saint-Etienne affrontera le Stade de Reims, Boulogne-sur-Mer et le Montpellier HSC respectivement.

