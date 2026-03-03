Coup de théâtre à l’OM : Bilal Nadir trouve un autre club !

La nomination d’Habib Beye semble avoir scellé son sort à l’OM. Bilal Nadir n’est plus certain de poursuivre l’aventure marseillaise. Le jeune milieu de terrain dispose déjà d’une touche en Espagne.

Mercato OM : Bilal Nadir vers un transfert en Espagne

Qu’est ce qui cloche avec Bilal Nadir ? Le milieu de terrain marseillais était régulièrement utilisé sous l’ère Roberto De Zerbi. Il en est à 1 but et 5 passes décisives en 25 rencontres disputées cette saison. Sauf que sa situation a basculé en cette seconde partie de l’exercice.

Son temps de jeu à l’OM a drastiquement chuté. L’arrivée d’Habib Beye a précipité son déclassement. Le nouvel entraîneur de l’OM préfère miser sur des milieux expérimentés comme Pierre-Emile Hojbjerg et Quinten Timber pour son animer son entrejeu.

Au point où Bilal Nadir a disparu des radars. Il était absent du groupe pour l’Olympico de dimanche contre Lyon (3-2). Une situation difficile à supporter le joueur de 22 ans, dont le contrat expire en juin prochain. Le Marocain ne serait pas enclin à prolonger son bail. Surtout qu’il est convoité en Liga espagnole.

Des négociations en cours avec Villarreal

Le compte Transfer Feed assure que Bilal Nadir a tapé dans l’œil de Villarreal. Les négociations auraient déjà débuté entre les deux parties à l’insu de la direction de l’OM. Le jeune joueur étant libre de négocier avec le club de son choix dès janvier dernier.

Le Sous-marin jaune verrait en lui une opportunité de renforcer son milieu de terrain « sans débourser un seul centime ». Bilal Nadir retrouverait à Villarreal son ancien coéquipier Pape Gueye. Reste à savoir s’il acceptera de franchir ce cap. Tout reste possible dans ce dossier.

