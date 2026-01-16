La vérité lâchée en direct sur le mercato silencieux du PSG

Silencieux sur le mercato ces derniers mois, le PSG intrigue autant qu’il interroge. En direct, une voix autorisée a mis les mots sur une stratégie qui rompt définitivement avec les folies d’antan.

Mercato PSG : Un Paris SG qui a changé de logiciel

Depuis l’arrivée de QSI, Paris avait pris l’habitude de faire trembler l’Europe à coups de signatures XXL. Neymar, Mbappé, Messi : le mercato était un spectacle permanent. Mais cette époque appartient désormais aux archives, soigneusement rangées dans la salle des trophées… et des excès.

La victoire en Ligue des Champions est venue sceller ce virage stratégique. Moins de strass, plus de structure. Le club assume une confiance renouvelée envers ses jeunes et offre à Luis Enrique une liberté totale pour façonner un collectif cohérent, loin des caprices du marché.

Un hiver sans bruit, mais pas sans sens

L’été dernier avait déjà donné le ton. Hormis le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier, aucune recrue majeure n’est venue agiter Paris. Un calme presque suspect pour un club habitué aux tempêtes médiatiques. Même les blessures de Nuno Mendes et surtout d’Achraf Hakimi n’ont pas fait dévier la trajectoire.

Cet hiver, le mercato parisien reste figé. Pas par inertie, mais par conviction. À Paris, l’urgence n’est plus d’acheter, mais de construire. Sur RMC, Jérôme Rothen a lâché une vérité que beaucoup peinaient à accepter. Sans détour, l’ancien Parisien a rappelé la ligne directrice du club : « Ouvrez grand vos oreilles : le club a pris une autre trajectoire il y a trois ans donc soyez patients ! Il a tout gagné avec cet effectif la saison dernière ». Le Paris SG n’est plus dans la réaction, mais dans la projection.

