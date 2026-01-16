Mercato PSG : La décision est prise pour Yoram Zague !

Yoram Zague n’est plus en odeur de sainteté au Danemark. Le jeune roc pourrait faire son retour au PSG avant la fermeture de ce mercato hivernal.

Mercato PSG : Yoram Zague renvoyé à Paris cet hiver ?

Le PSG pourrait enregistrer le retour inattendu de l’un de ses joueurs prêtés cet hiver. Sur les cinq éléments envoyés en prêt cette saison, Yoram Zague serait le plus susceptible de rentrer prématurément à Paris.

Peu en vue sous les ordres de Luis Enrique et en manque de continuité, le jeune latéral droit de 19 ans avait été cédé au FC Copenhague l’été dernier afin de relancer sa progression. Un choix censé lui offrir du temps de jeu et de la confiance. Mais c’est un sale temps qu’il traverse au Danemark.

Yoram Zague a pu faire 15 apparitions avec son club. Il a claqué deux pions et servi une offrande. Mais ses performances n’ont pas convaincu la direction du club danois. Le titi parisien a commencé par cirer le banc et a progressivement perdu sa place de titulaire.

À voir

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Bosshardt ?

Lire aussi : C’est fait ! Le PSG boucle une signature majeure en défense

Selon le média Bold, le directeur sportif de Copenhague aurait décidé de renvoyer le joueur à Paris. Cette formation danoise s’activerait d’ailleurs sur le marché pour recruter un nouveau latéral droit. Yoram Zague n’entre pas non plus dans les plans de Luis Enrique.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain cherchent une nouvelle solution pour permettre au jeune défenseur de bénéficier de temps de jeu d’ici la fin de la saison. À défaut, Yoram Zague pourrait rester à Paris avec un rôle très limité au sein du groupe professionnel.

Lire la suite sur le PSG

La vérité lâchée en direct sur le mercato silencieux du PSG

À voir

Mercato Stade Rennais : le Betis Séville provoque la colère de Habib Beye !

Mercato PSG : Le clan Ousmane Dembélé sèchement recadré

Mercato : Leon Goretzka, la grosse surprise d’hiver du PSG ?