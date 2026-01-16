Mercato OM : Mehdi Benatia négocie un deal à 35 M€ !

La direction de l’OM dégote un milieu de terrain en Italie pour ce mercato hivernal. Les Italiens ont fixé le tarif pour l’international français.

Mercato OM : Une cible à 35 M€ pour oublier Robinio Vaz

Le départ de Robinio Vaz vers l’AS Roma a créé un manque dans l’entrejeu marseillais. À peine la page tournée, la direction de l’OM a trouvé une perle rare en Italie pour ce mercato hivernal. Un international français, cadre confirmé ces dernières saisons, serait désormais accessible sur le marché. L’AC Milan, où il évolue, ne s’opposerait plus à un départ dès cet hiver.

Le profil ciblé se nomme Youssouf Fofana. À 27 ans, l’ancien Monégasque offre garanties physiques, expérience européenne et statut international. Autant d’atouts qui en font un candidat idéal pour structurer le jeu olympien. Mais le dossier est lourd : les dirigeants milanais réclameraient plus de 35 millions d’euros.

À ce tarif, Fofana deviendrait la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, dépassant Igor Paixão. Les pensionnaires du stade Vélodrome seraient prêts à faire cette folie pour le crack tricolore. Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont décidés à élever le niveau global de l’effectif.

La concurrence reste toutefois féroce. Galatasaray aurait déjà dégainé une proposition salariale très attractive. Marseille devra donc se montrer convaincant, autant sur le projet sportif que sur l’aspect financier. En coulisses, une conviction domine : un tel coup sur le marché ferait rapidement oublier le départ de Robinio Vaz.

