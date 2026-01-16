Mercato OM : Ce coup à 0€ qui pourrait rendre le Barça furieux

Alors que l’OM avance à pas feutrés sur le mercato hivernal, une piste espagnole attise les convoitises. Un possible coup gratuit se dessine… au grand dam du FC Barcelone.

Mercato OM : Un Marseille patient, mais déjà à l’affût

Après la vente lucrative de Robinio Vaz à l’AS Roma pour près de 25 M€, bonus compris, l’Olympique de Marseille a ouvert une nouvelle page de son mercato. L’heure n’est plus aux départs, mais à l’observation minutieuse. Medhi Benatia et Pablo Longoria scrutent l’Europe, à la recherche d’opportunités capables de renforcer l’effectif sans déséquilibrer les comptes.

Dans ce contexte, le nom d’Oscar Mingueza circule avec insistance. Le latéral droit du Celta Vigo, ancien du FC Barcelone, arrive en fin de contrat en juin prochain. Une situation idéale pour l’OM, qui pourrait frapper fort… sans débourser un centime.

Mingueza, le pari à 0€ qui crispe l’Espagne

En Espagne, pourtant, le discours est clair : le Celta ne compte pas vendre cet hiver. « Le Celta Vigo n’en a rien à faire. Aucune opération ne sera faite en janvier et les dirigeants préfèrent garder Mingueza », a expliqué Victor Lopez, journaliste de Radio Galega et TV Galicia. Une position assumée, quitte à prendre un risque financier.

« Ils préfèrent le garder même au risque de le perdre à la fin de son contrat en juin », a-t-il ajouté sur TMW Radio. Une stratégie qui vise surtout à éviter de faire un cadeau indirect au FC Barcelone, bénéficiaire d’une clause de 50 % sur une éventuelle revente. À Marseille, on sourit déjà. Car si Mingueza débarque libre cet été, ce sera un joli pied de nez au Barça… et un coup finement joué par l’OM.

