Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Bosshardt ?

La direction de l’OM dégote un phénomène au Brésil pour ce mercato hivernal. La porte est ouverte pour le transfert de Nicolas Bosshardt à Marseille.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne Nicolas Bosshardt

Les dirigeants de l’OM auraient trouvé une perle rare au Brésil pour ce mercato hivernal. Parmi les profils qui attirent l’attention de la direction phocéenne figure Nicolas Bosshardt, jeune arrière gauche du FC São Paulo.

À Marseille, le poste de latéral gauche est observé de près. Emerson enchaîne les matches, mais l’absence d’une doublure de très haut niveau pousse l’OM à explorer d’autres pistes, notamment au Brésil. Le nom de Nicolas Bosshardt circule alors dans les couloirs de la Commanderie. Selon Globo, le jeune roc a paraphé un nouveau bail avec São Paulo. Il est désormais sous contrat jusqu’en décembre 2029. Sa clause libératoire désormais fixée à 60 millions d’euros.

Toutefois, un transfert dès janvier, éventuellement accompagné d’un prêt à São Paulo pour poursuivre sa progression, est possible. D’après le journaliste Ekrem Konur, plusieurs clubs européens se sont renseignés, dont le Milan AC, le FC Séville et l’OM. Si la clause libératoire paraît dissuasive, elle ne reflète pas nécessairement le prix réel d’un éventuel transfert. Huitième du dernier championnat, São Paulo traverse une période financière difficile et pourrait être ouvert à une belle vente.

