Mercato OM : Longoria sort enfin le grand jeu pour Abdelli

L’OM accélère sur le dossier Himad Abdelli. Le club phocéen a formulé une première offre concrète à Angers, avec l’espoir de boucler un transfert qui pourrait dynamiter ce mercato hivernal.

Mercato OM : Marseille passe à l’offensive pour Himad Abdelli

L’Olympique de Marseille a franchi un cap dans le dossier Abdelli. Selon Foot Mercato, Pablo Longoria a proposé au SCO une offre ferme de 2 millions d’euros, enrichie de bonus et d’un pourcentage à la revente. Une tentative qui pourrait convaincre les dirigeants angevins, même si le club réclame le double pour libérer son milieu offensif international algérien, dont le contrat expire en juin prochain.

Du côté d’Himad Abdelli, l’enthousiasme est palpable. L’international de 26 ans, qui sort d’une participation remarquée à la CAN, a déjà donné son accord à Marseille pour un contrat de cinq ans. Reste à convaincre Angers de lâcher sa pépite, une équation complexe mais loin d’être impossible. La balle est désormais dans le camp du SCO, qui cherche à protéger ses intérêts tout en restant ouvert aux négociations, dans l’attente du double de l’offre marseillaise selon RMC Sport.

Angers et l’OM : un bras de fer à suivre

La situation se complique par la proximité du prochain match entre les deux clubs. Marseille et Angers s’affrontent ce samedi soir, et cette rencontre pourrait bien servir de cadre aux discussions. « Dans un transfert, il faut que le club vendeur soit d’accord, le club acheteur et le joueur. Si l’équation se fait à trois, c’est parfait », rappelait Laurent Boissier, directeur sportif du SCO, sans cacher les tensions autour de ce dossier.

Abdelli, performant et régulier avec Angers (13 matchs, 2 buts cette saison), pourrait offrir à De Zerbi une option supplémentaire en attaque et dynamiser un effectif qui cherche encore sa stabilité. Une arrivée qui, si elle se concrétise, illustrerait parfaitement la stratégie offensive de l’OM cet hiver, tout en mettant un peu de pression sur le marché français.

Vers un dénouement imminent ?

Longoria a décidé de passer la vitesse supérieure. Avec cette première offre officielle, le club phocéen montre sa détermination à boucler un transfert clé. Les prochains jours seront décisifs, et le SCO a l’occasion de montrer sa force de négociation tout en respectant le joueur. Si Abdelli rejoint Marseille, il pourrait rapidement devenir un élément central de l’équipe, prêt à faire vibrer le Vélodrome.

