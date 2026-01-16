Mercato OM : Ce dossier chaud qui agace déjà en coulisses

L’OM avance sur le fil dans un mercato hivernal déjà électrique. Si un accord avec Himad Abdelli semble acquis côté joueur, la troisième pièce du puzzle résiste encore et fait monter la tension.

Mercato OM : Un Marseille ambitieux mais sous pression

L’Olympique de Marseille a frappé fort en ouvrant son hiver avec le transfert de Robinio Vaz à l’AS Rome pour 25 millions d’euros, bonus compris. Une opération majeure qui offre de l’oxygène financier au club phocéen, tout en confirmant une volonté claire : remodeler l’effectif sans perdre en compétitivité. D’autres départs, comme ceux de Darryl Bakola ou Angel Gomes, restent possibles.

Dans ce contexte mouvant, l’OM cherche aussi à se renforcer intelligemment. Le profil d’Himad Abdelli, milieu technique et combatif d’Angers, coche plusieurs cases. En fin de contrat, le joueur verrait d’un très bon œil une arrivée au Vélodrome dès janvier. Un accord entre l’OM et le joueur aurait même déjà été trouvé.

L’équation à trois, clé du blocage

Mais le mercato n’est jamais une science exacte, et Angers entend bien le rappeler. Laurent Boissier, directeur du SCO, a posé le cadre avec fermeté sur RMC : « Dans un transfert, il faut que le club vendeur soit d’accord, le club acheteur et le joueur. Et si l’équation se fait à 3, c’est un super truc. Et s’il n’y en a que 2 qui sont contents, malheureusement ça ne va pas se faire. »

Le dirigeant angevin reconnaît l’intérêt marseillais, mais pointe un tempo et des conditions jugés insuffisants. « On fera en sorte de protéger le plus possible l’institution, le SCO. Que l’on soit respecté », insiste-t-il, tout en admettant le désir clair du joueur de rejoindre l’OM.

Un dossier brûlant, symptomatique du mercato marseillais

Angers se dit prêt à céder Abdelli dès cet hiver, à condition que les règles soient respectées et que l’opération ne ressemble pas à un simple “coup”. « Il ne faudra pas que ce soit au détriment du SCO d’Angers », prévient Boissier.À Marseille, l’impatience grandit. Car si l’OM aime les défis, il sait aussi que le temps joue rarement en sa faveur.

