PSG : Le groupe avec une absence XXL pour affronter le LOSC

Quatre jours après son élimination en Coupe de France par le Paris FC, le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du LOSC ce vendredi soir. Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique pour cette affiche.

Le PSG avec 6 absents contre le LOSC

Sous le feu des critiques après son élimination surprise face au Paris FC en seizième de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain doit absolument rebondir en championnat pour rassurer ses supporters sur la suite de la saison.

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique lance un sacré avertissement au LOSC !

Présent en conférence de presse d’avant-match jeudi après-midi, Luis Enrique a ouvertement donné le ton du choc de la 18e journée de Ligue 1 contre le LOSC de Bruno Genesio ce vendredi à 21 heures au Parc des Princes. L’entraîneur du PSG veut gagner pour montrer que c’est la même équipe que la saison passée.

À voir

Mercato PSG : La décision est prise pour Yoram Zague !

« Vous pensez qu’on va gagner tous les trophées et tous les matches chaque saison ? Le football ne fonctionne pas ainsi. Il faut savoir valoriser et accepter ce que l’on a fait. Je n’ai aucun doute du type d’équipe que nous sommes et comment nous voulons jouer.

Demain, on va jouer contre une belle équipe. On connaît la difficulté de ce type de match. Contre eux, c’est toujours difficile. Demain, il faut montrer que nous sommes la même équipe que la saison dernière », a notamment déclaré le technicien espagnol après le faux pas en Coupe de France.

Pour la rencontre de ce soir contre les Dogues, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs. En plus des blessés de longue date que sont Kang-In Lee, Quentin Ndjantou et Matvey Safonov, la mauvaise nouvelle concerne Joao Neves, le milieu de terrain de 21 ans pour qui une « gêne musculaire » a été annoncée hier lors du point médical.

Lisez aussi : PSG-Paris FC : frustré, Luis Enrique assume le revers

À voir

Mercato OM : Mehdi Benatia négocie un deal à 35 M€ !

La durée de l’absence de l’international portugais n’est pas encore évoquée. Achraf Hakimi (Maroc) et Ibrahim Mbaye (Sénégal) vont disputer la finale de la CAN le dimanche et sont donc absents pour la réception de l’équipe lilloise.

Les 19 de Luis Enrique pour PSG – LOSC

Le groupe Rouge et Bleu pour la réception de Lille ce soir ! ⚽️#PSGLOSC I @Ligue1 pic.twitter.com/FqME39thJI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 16, 2026

Gardiens : Chevalier, James, Marin

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery

À voir

Vente OGC Nice : La décision de Jim Ratcliffe change tout

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Nsoki.