Le PSG annonce une catastrophe avant le Classico contre l’OM

À trois jours de son premier Classico de la saison 2025-2026 contre l’OM, le PSG a annoncé une très mauvaise nouvelle ce jeudi. Luis Enrique va encore devoir faire sans un autre cadre.

PSG : Après Dembélé et Doué, un autre titulaire forfait face à l’OM

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace au stade Vélodrome le dimanche à 20h45 pour y affronter l’Olympique de Marseille. Invaincu depuis le début de la saison, le PSG n’aborde toutefois pas ce choc avec tout son monde au complet. Lors de la dernière trêve internationale, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés avec la sélection de France et vont manquer jusqu’à six semaines de compétition.

Lisez aussi : PSG : Mauvaise nouvelle, le Paris SG tremble pour Joao Neves

À voir

ASSE : Le dossier Pierre Ekwah s’enlise !

Et comme si cela ne suffisait pas, Joao Neves vient de s’ajouter à cette liste. Sorti prématurément lors de la large victoire des hommes de Luis Enrique face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, mercredi soir, le milieu de terrain portugais a été touché à la cuisse gauche et a dû céder sa place à l’heure de jeu à son compatriote Gonçalo Ramos.

Si son entraîneur s’est montré prudent en conférence de presse d’après-match, le PSG confirme que son joueur de 20 ans restera en soins toute la semaine et ne fera donc pas le déplacement à Marseille pour affronter l’équipe de Roberto De Zerbi.

« Le point médical de ce jeudi 18 septembre concerne João Neves. Touché aux ischio-jambiers gauches lors du match d’hier contre l’Atalanta, João Neves restera en soins jusqu’à la semaine prochaine », écrit le PSG sur son site officiel. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne vient d’allonger la liste des blessés parisiens à l’infirmerie, où séjournent déjà Ousmane Dembélé (cuisse), Désiré Doué (mollet) et Lucas Beraldo (cheville).

À voir

Mercato OM : Medhi Benatia veut frapper fort en janvier

Lisez aussi : Mercato PSG : Deux géants s’attaquent à Joao Neves

Les deux attaquants et le défenseur central brésilien ne seront pas rétablis avant dimanche et sont donc d’ores et déjà forfaits pour le Classique contre l’Olympique de Marseille. Cette nouvelle constitue un vrai coup dur, tant Joao Neves est précieux dans l’animation du milieu du PSG aux côtés de Fabian Ruiz et Vitinha.