PSG-Paris FC : frustré, Luis Enrique assume le revers

Le PSG a déjà perdu son titre en Coupe de France. Double tenant du trophée, le club a été éliminé par le Paris FC (0-1) lundi soir, à la fin d’un match dominé par les hommes de Luis Enrique, mais remporté par leur voisin.

PSG-Paris FC : Luis Enrique trouve le football cruel

Luis Enrique n’a pas cherché à masquer sa frustration de la défaite de son équipe. Il a cependant refusé de noircir le tableau pour ce revers non-mérité au regard de la grande domination du Paris Saint-Germain.

« C’est facile d’analyser ce match. On a très bien joué, on a eu beaucoup d’occasions, on a dominé. Aucun souci avec le contenu », a-t-il insisté.

Le Paris Saint-Germain a gardé la maitrise du ballon et s’est même installé dans le camp du Paris FC tout le long de la rencontre. Le champion de France en titre a multiplié les situations dangereuses sans jamais réussir à faire basculer le score.

« Mais il faut marquer des buts. Ils en ont mis un, pas nous. C’est comme ça le football », a reconnu Luis Enrique, dont l’équipe a buté sur un excellent gardien adverse, Obed Nkambadio, dans un grand soir. Le nigérian de 22 ans a repoussé les nombreuses offensives parisiennes parvenues dans son périmètre.

Défaite du PSG, un scénario « injuste »

Injuste : ce mot est revenu plus d’une fois de la bouche du coach du Paris Saint-Germain. « Le résultat est injuste. Totalement bizarre même », a soufflé l’espagnol qui ne nie pas le mérite de l’adversaire. Dans ce match, le Paris FC s’est montré solide, discipliné avant de frapper au bon moment. Une leçon cruelle de réalisme, mais classique dans des compétitions à élimination directe.

C’est un véritable retournement de couteau puisque l’unique buteur de la soirée est Jonathan Ikoné, ancien joueur du PSG, à la 74′ minute du match. Il offre ici un succès précieux au Paris FC qui va devoir confirmer ses intentions en 8e de finale.

