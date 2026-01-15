PSG : Luis Enrique lance un sacré avertissement au LOSC !

À la veille du choc de Ligue 1 contre le LOSC, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté devant la presse ce jeudi après-midi. Le technicien espagnol en a profité pour annoncer la couleur concernant cette affiche.

PSG : Luis Enrique veut battre le LOSC pour envoyer un message à la Ligue 1

De passage en conférence de presse ce jeudi, veille d’un duel entre son équipe et le LOSC, en ouverture de la 18e journée de Ligue 1, Luis Enrique, entraîneur au Paris SG, a mis au défi ses hommes de battre les Dogues afin de prouver à la France et à l’Europe le retour de leur voracité d’antan.

Cinq jours après la défaite historique face au Paris FC en seizième de finale de la Coupe de France, le successeur de Christophe Galtier estime que la rencontre de ce vendredi soir, au Parc des Princes, ne sera toutefois pas charnière pour le reste de la saison.

« Ce match face au LOSC est-il un moment charnière de votre saison après l’élimination en Coupe de France ? Dans l’idée de réaffirmer vos ambitions alors que vous venez de perdre un trophée. Je pense que non. Je peux accepter que des personnes doutent de l’équipe, mais je ne peux pas comprendre pourquoi. Quel est le problème ? Vous pensez qu’on va gagner tous les matchs et tous les trophées ? C’est le football. Il faut valoriser ce qu’on a fait », a déclaré l’ancien coach du Barça, qui met néanmoins au défi ses hommes de renouer avec leur force de la saison passée.

« On va jouer contre une vraie équipe, Lille, demain (vendredi). Chaque match contre eux ont toujours été difficiles. Nous voulons montrer demain que nous sommes la même équipe que l’année dernière et qu’au début de saison », a ajouté Luis Enrique.

PSG-Paris FC : frustré, Luis Enrique assume le revers

