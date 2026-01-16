PSG : Les choix forts d’Enrique pour battre Lille, la compo

À quelques heures du choc de la 18e journée de Ligue 1 entre le PSG et le LOSC, au Parc des Princes, la presse spécule déjà sur les choix possibles de Luis Enrique lors dans sa composition d’équipe.

PSG : Doué au milieu, une attaque de feu face au LOC

Cette 49e confrontation au Parc des Princes s’inscrit dans une dynamique historique favorable aux pensionnaires de la capitale. Sur les 48 précédentes oppositions à Paris, le Paris Saint-Germain s’est imposé à 28 reprises contre seulement 6 succès lillois, pour 14 matchs nuls. Si Paris possède la meilleure attaque à domicile du championnat, Lille n’est pas en reste avec la troisième meilleure performance offensive en déplacement.

Ce choc entre deux formations offensives pourrait réserver un spectacle de qualité, même si les données d’Opta anticipent une domination parisienne dans le jeu et au tableau d’affichage. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique a annoncé la couleur pour le choc de ce vendredi soir contre le Lille LOSC.

Quatre jours après avoir été éliminé de la Coupe de France par le Paris FC (0-1), le Paris SG doit absolument battre les hommes de Bruno Genesio pour « montrer que nous sommes la même équipe que la saison dernière », a prévenu l’entraîneur parisien. Conscient de l’enjeu de cette rencontre, le coach du PSG devrait aligner une équipe offensive avec notamment une attaque de feu composée de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Au milieu de terrain, Désiré Doué va remplacer Joao Neves aux côtés de Fabian Ruiz et Vitinha. Lucas Chevalier va enchaîner, protégé par Marquinhos, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes. Dauphin du RC Lens à l’entame de la phase retour, le PSG peut mettre la pression sur son rival en s’imposant face а un prétendant aux places européennes. Luis Enrique compte bien rester collé aux Sang et Or.

La compo probable du PSG face au LOSC

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Doué, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.