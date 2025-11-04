PSG : Après Dembélé, Désiré Doué sur le toit de l’Europe !

Quelques semaines après le sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or, c’est au tour de Désiré Doué de monter sur le toit de l’Europe. Le PSG est aux anges.

PSG : Désiré Doué élu Golden Boy 2025

Ce mardi à Turin, au Grattacielo della Regione Piemontele, le média italien a annoncé le sacre de Désiré Doué pour le Golden Boy 2025. Un sacre sans réelle surprise puisque l’attaquant du Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de l’exercice 2024-2025, notamment sur la scène européenne, où il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan.

Quatorzième du dernier Ballon d’Or, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais avait terminé deuxième du trophée Kopa récompensant le meilleur jeune selon les critères de vote du magazine France Football. Désiré Doué avait été devancé par Lamine Yamal, deuxième du Ballon d’Or et élu Golden Boy en 2024. Si le prodige espagnol du Barça semblait de nouveau le prétendant légitime pour obtenir ce trophée, les règles d’attribution sont différentes de celles des trophées du Ballon d’Or.

En effet, celles-ci stipulent qu’un joueur ne peut obtenir le trophée qu’une seule fois, offrant ainsi un boulevard à Doué. L’international français de 20 ans devient le quatrième Français à se voir attribuer le prestigieux trophée après Kylian Mbappé en 2017, Paul Pogba en 2013 et Anthony Martial en 2015. Mais l’enfant d’Angers va devoir patienter un peu avant d’étrenner ses nouveaux galons.

The Golden Boy Absolute Best is DÉSIRÉ DOUÉ!



A phenomenal season for the young Frenchman, who won everything with Paris Saint-Germain!#GoldenBoyAwards | #GoldenBoy2025 | #GBFBIndex | #FootballBenchmark | #Tuttosport pic.twitter.com/qC1jYUa7jT — Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 4, 2025

Touché à Lorient, le protégé de Luis Enrique souffre d’une « lésion musculaire de la cuisse droite » qui le rend « indisponible quelques semaines », selon le dernier communiqué médical du Paris SG. Au classement du Golden Boy 2025, Désiré Doué devance notamment Kenan Yildiz (Juve), Arda Güler (Real Madrid) et Franco Mastantuono (Real Madrid). Cependant, Désiré Doué n’est pas le seul Parisien à être sacré ce mardi.

En effet, Tuttosport a aussi récompensé deux autres hommes du club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi a été élu meilleur président et Luis Campos meilleur directeur sportif de l’année. Une véritable razzia du club français qui n’a quasiment rien laissé dans cette année 2025 à l’exception du trophée Kopa, remporté par Lamine Yamal (devant Désiré Doué et Joao Neves) et de la Coupe du Monde des Clubs. Une année qui restera à coup sûr dans les mémoires de tout le peuple parisien.

