Le LOSC sort un communiqué cinglant avant d’affronter le PSG

À quelques heures d’affronter le PSG au Parc des Princes, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, le LOSC a poussé un énorme coup de gueule dans un cinglant communiqué. Explications.

Le LOSC dénonce l’encadrement de ses supporters face au PSG

Pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, le LOSC (4e) se déplace au Parc des Princes pour affronter le PSG (2e) ce vendredi à 21 heures. À quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre, le club lillois a publié un communiqué dans lequel il regrette le nombre de places attribuées pour ses supporters dans l’antre parisien.

« À l’occasion de la rencontre de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain au LOSC, programmée ce vendredi 16 janvier 2026 à 21h00, le LOSC a pris acte et regrette l’absence d’une très grande partie de son public dans les tribunes du Parc des Princes. Plus tôt dans la semaine, le Club a été informé par la préfecture de police que le nombre de supporters autorisés à se déplacer serait limité à 500 personnes, un seuil très inférieur à la capacité réelle de l’espace visiteurs du Parc des Princes ainsi qu’aux dispositions prévues par la réglementation de la LFP.

En outre, les supporters concernés devaient obligatoirement être escortés par les forces de l’ordre jusqu’à l’enceinte parisienne, dans le cadre exclusif d’un déplacement organisé via un transport collectif. Face à ces décisions, qui privent de facto de nombreux supporters lillois de la possibilité d’assister à l’une des affiches majeures de notre championnat, la grande majorité de nos associations de supporters a informé le Club de son choix de boycotter ce déplacement.

Le LOSC regrette des mesures de sécurité qu’il estime excessives et déplore que ses joueurs ne puissent bénéficier du soutien de leurs fidèles supporters pour cette rencontre. Le Club rappelle enfin qu’un millier de supporters parisiens avait pu effectuer le déplacement inverse lors de la réception du Paris Saint-Germain début octobre, sans que cela ne compromette la sécurité du public ni ne donne lieu à des incidents notables », écrit le LOSC sur son site officiel.

Ce PSG – Lille sonnera donc creux au Parc des Princes, puisque la tribune Auteuil sera partiellement fermée, conformément à une décision de la LFP.