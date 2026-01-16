Coup de théâtre au PSG : Dembélé d’accord avec Al-Ittihad ?

Actuellement lié jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé va-t-il quitter les rangs du PSG pour aller chercher le salaire de ses rêves en Arabie saoudite ? Al-Ittihad de son compatriote Karim Benzema pourrait lui ouvrir les bras.

Mercato : Le PSG prêt à laisser partir Ousmane Dembélé ?

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger le contrat de son Ballon d’Or 2025. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi refuse de retomber dans les erreurs du passé en offrant à Ousmane Dembélé un salaire déraisonnable. La direction du PSG veut respecter la nouvelle grille salariale désormais appliquée au sein du vestiaire.

Alors que les rumeurs sur les attentes démesurées du clan Dembélé s’amplifient, le club de la capitale est sorti du silence pour envoyer un message très clair. Questionné sur l’avenir d’Ousmane Dembélé, un proche des instances dirigeantes du Paris SG a confié au quotidien L’Équipe : « on ne va pas retourner sur des salaires absolument hors contexte qui remettraient en péril l’équilibre économique du club. »

À ce jour, les pourparlers s’annoncent compliqués entre les deux parties. Et si aucune issue n’est trouvée d’ici la fin de la saison, Dembélé pourrait envisager un départ vers l’Arabie Saoudite l’été prochain. D’ailleurs, le journal sportif rapporte que les dirigeants d’Al-Ittihad seraient prêts à offrir à l’international français de 28 ans le salaire de ses rêves pur l’associer à son compatriote Karim Benzema la saison prochaine. Malgré tout, Luis Campos et les représentants de Dembélé devraient poursuivre les négociations pour trouver une éventuelle solution et un nouvel accord. Affaire à suivre…

