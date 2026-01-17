Mercato OM : La nouvelle décision forte d’Angers pour Abdelli

Annoncé à l’OM, Himad Abdelli cristallise toutes les tensions du mercato hivernal. À la veille d’un choc symbolique face au club phocéen, Angers a tranché, en envoyant un signal fort à Marseille… et à son milieu algérien.

Mercato OM : Un choix fort d’Angers pour Abdelli avant un match particulier

Ironie du calendrier ou coup de pression assumé, Angers a décidé de ne pas convoquer Himad Abdelli pour affronter l’Olympique de Marseille. Une absence lourde de sens pour un joueur ciblé avec insistance par le club phocéen, alors qu’il arrive à six mois de la fin de son contrat. Le SCO, conscient de la valeur sportive et symbolique de son milieu, joue une partie serrée. Cette décision n’est pas passée inaperçue.

Elle illustre la volonté d’Angers de garder la main sur un dossier brûlant, tout en protégeant un joueur pris dans une zone grise, entre loyauté contractuelle et désir d’ailleurs. L’entraîneur angevin Alexandre Dujeux n’a pas esquivé le sujet. « C’est très, très particulier comme cas ! Je suis plus surpris pour Himad. On sentait chez lui une envie de terminer son contrat pour effectuer une bonne saison et avoir le choix en juin », a-t-il confié.

Avant d’ajouter, lucide et inquiet à la fois en conférence de presse : « C’est un joueur très important pour nous et ce serait une très mauvaise nouvelle. Ce match face à l’OM ? On en a discuté avec lui et ce n’est pas évident du tout ». Le feuilleton Abdelli est lancé, et Marseille observe, à l’affût.

