Coup dur à l’OM : De Zerbi inquiet avant d’affronter Angers

L’OM aborde le match de samedi contre Angers avec plusieurs inquiétudes. Roberto De Zerbi devrait être privé de plusieurs cadres pour ce déplacement au stade Raymond Kopa.

Angers-OM : Le groupe de De Zerbi marqué par plusieurs incertitudes

L’Olympique de Marseille souffle le chaud et le froid en ce début d’année 2026. Le festival offensif contre Bayeux (9-0) en Coupe de France a redonné le sourire aux supporters. Même si la défaite précédente face au FC Nantes (0-2) pèse encore lourd dans les têtes. Les hommes de Roberto De Zerbi devront vite se relance en Championnat.

Cela passe par un succès ce samedi soir à Angers. L’OM se déplace donc dans la capitale de l’Anjou avec la ferme intention de revenir les trois points. La préparation de ce voyage est cependant perturbée par une cascade d’incertitudes. Outre Nayef Aguerd mobilisé à la CAN 2025, Benjamin Pavard inquiète le staff marseillais.

Benjamin Pavard et Angel Gomes sont quasiment forfaits

De Zerbi a été très prudent concernant l’état de santé du défenseur français. Il a évoqué un problème physique, suffisant pour compromettre sa titularisation. « Les absents face à Angers ? Peut-être Pavard. Rien de grave mais je ne sais pas s’il pourra jouer », a-t-il lancé devant la presse.

Le milieu de terrain est également sous haute surveillance médicale. Angel Gomes est sorti sur blessure lors du match contre Bayeux et ne semble pas totalement remis. Le jeune Bilal Nadir est lui aussi incertain. Le staff de l’OM scrute aussi l’évolution de Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren, qui pourraient manquer cette rencontre.

Heureusement, De Zerbi pourra s’appuyer sur le retour de cadres essentiels. Emerson Palmieri et Facundo Medina ont été préservés mardi par simple mesure de précaution. Amine Gouiri sera également disponible. Reste à savoir si ce groupe sera capable de ramener la victoire.

